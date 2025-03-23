77 очков заработали россиянки в последнем туре турецкой Лиги Султанлар

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Турции завершился регулярный чемпионат Лиги Султанлар. В последнем, 26-м туре россиянки, выступающие за турецкие клубы, набрали 77 очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой победил «Айдын Буюкшехир» со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:23). Россиянка набрала 15 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, со счётом 1:3 (17:25, 19:25, 31:29, 18:25) уступил «Галатасараю». Лазарева принесла команде 31 очко, Курило – шесть.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) победил «Экзачибаши». Россиянка набрала 19 очков.

«Зерен Спорт» Елизаветы Кочуриной со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 24:26, 28:26, 15:11) победил «Сигорта Шоп». Кочурина набрала шесть очков.

По результатам регулярного чемпионата Лиги Султанлар «Фенербахче» Федоровцевой занимает первое место в турнирной таблице, «Вакифбанк» Марковой – второе, «Зерен Спор» Кочуриной – шестое, «Кузейбору» Лазаревой и Курило – седьмое.