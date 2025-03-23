Россиянка Лазарева стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата турецкой Лиги Султанлар

В Турции завершился регулярный чемпионат женской Лиги Султанлар. 28-летняя российская диагональная Анна Лазарева, выступающая за «Кузейбору» вместе с Маргаритой Курило, сохранила лидирующую позицию в рейтинге лучших бомбардиров турнира.

За 26 туров Анна заработала 582 очка и создала серьёзный отрыв от ближайшей преследовательницы – 107 очков. Так, на втором месте с результатом 475 очков расположилась сербка Александра Узелац, выступающая за «Зерен Спор». На третьем месте остановилась Алексия Карутасу из «Галатасарая» – 462 очка.

На 11-м месте в рейтинге с результатом 355 очков оказалась Марина Маркова, выступающая за «Вакифбанк». Ещё одна россиянка Маргарита Курило с 300 очками заняла 19-е место.