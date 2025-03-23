Женская Суперлига: результаты игрового дня 23 марта

Сегодня, 23 марта, прошёл полуфинальный матч женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Калининград) — 3:2 (25:22, 19:25, 29:27, 15:25, 16:14).

Победителем предварительного этапа в сезоне-2024/2025 стало казанское «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершился 16 марта 2025 года. В турнире приняли участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России также является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».