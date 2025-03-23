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Мужская Суперлига: результаты матчей 1/4 финала 23 марта

Мужская Суперлига: результаты матчей 1/4 финала 23 марта
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Сегодня, 23 марта, прошли ответные матчи 1/4 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/4 финала (время московское):

  • «Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (17:25, 12:25, 19:25), 0-2 в серии.
  • «Динамо-Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород) — 2:3 (25:23, 22:25, 28:26, 19:25, 14:16), 0-2 в серии.
  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:19), 2-0 в серии. 

Ещё одна четвертьфинальная пара, «Динамо» (Москва) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), проведёт первый матч 24 марта. Победителем предварительного этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

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