Мужская Суперлига: расписание игрового дня 24 марта

Сегодня, 24 марта, пройдёт один ответный матч 1/4 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/4 финала (время московское):

17:00. «Динамо ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо» (Москва).

Ранее в полуфинал вышли казанский «Зенит», «Белогорье» из «Белгорода», а также «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.