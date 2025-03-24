Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Мы не заслужили быть выше». Константинов — о вылете «Локомотива» из 1/4 финала ЧР

«Мы не заслужили быть выше». Константинов — о вылете «Локомотива» из 1/4 финала ЧР
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов подвёл итоги сезона для своей команды в чемпионате России. Во втором матче четвертьфинала клуб вновь уступил петербургскому «Зениту» со счётом 1:3 (25:22, 22:25, 20:25, 19:25) и вылетел из борьбы за победу.

«Я думаю, мы достаточно возможностей упустили, не только в этой игре с Питером, но и вообще на протяжении всего сезона. Это не случайно, это какая-то тенденция. Все ключевые, важные игры – мы не заслужили быть чуть-чуть выше, потому что в большинстве встреч, которые мы играли, мы уступили.

В этом сезоне мы играем очень неуверенно дома, то, чего до этого у нас не было. Для всех команд было очень сложно играть против нас дома, а в этом году мы практически все без исключения матчи проиграли. Наверное, в этом и есть какая-то закономерность. Я считаю, что «Зенит» – одна из сильнейших команд, я бы не хотел играть с ними в 1/4 финала. Это тенденция всего сезона, один матч не меняет», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Санкт-петербургский «Зенит» вышел в 1/2 финала Суперлиги, одолев новосибирский «Локомотив»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android