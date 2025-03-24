«Мы не заслужили быть выше». Константинов — о вылете «Локомотива» из 1/4 финала ЧР

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов подвёл итоги сезона для своей команды в чемпионате России. Во втором матче четвертьфинала клуб вновь уступил петербургскому «Зениту» со счётом 1:3 (25:22, 22:25, 20:25, 19:25) и вылетел из борьбы за победу.

«Я думаю, мы достаточно возможностей упустили, не только в этой игре с Питером, но и вообще на протяжении всего сезона. Это не случайно, это какая-то тенденция. Все ключевые, важные игры – мы не заслужили быть чуть-чуть выше, потому что в большинстве встреч, которые мы играли, мы уступили.

В этом сезоне мы играем очень неуверенно дома, то, чего до этого у нас не было. Для всех команд было очень сложно играть против нас дома, а в этом году мы практически все без исключения матчи проиграли. Наверное, в этом и есть какая-то закономерность. Я считаю, что «Зенит» – одна из сильнейших команд, я бы не хотел играть с ними в 1/4 финала. Это тенденция всего сезона, один матч не меняет», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.