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Владимир Алекно — о победе «Зенита» СПб в 1/4 финала ЧР: счастлив за свою команду

Владимир Алекно — о победе «Зенита» СПб в 1/4 финала ЧР: счастлив за свою команду
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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно поделился эмоциями от победы в 1/4 финала чемпионата России над новосибирским «Локомотивом». Второй матч между командами завершился со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:19). Со счётом 2:0 в четвертьфинальной серии «Зенит» вышел в полуфинал турнира.

«Как я уже говорил, тяжёлые победы, когда ты преодолеваешь эти сложности, рождают антитела. Сегодня после первой партии эти антитела помогли нам собраться и по нарастающей двигаться вперёд.

Я счастлив за свою команду. Моя команда «Зенит» Санкт-Петербург, мы учимся думать как команда, играть как команда, за площадкой жить как команда. Что-то получается, что-то – нет. Сегодня могу сказать, что выиграла команда «Зенит» Санкт-Петербург», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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