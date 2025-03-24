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Капитан «Белогорья»: Слава богу, у нас есть Чжан! Дай бог здоровья китайскому народу

Капитан «Белогорья»: Слава богу, у нас есть Чжан! Дай бог здоровья китайскому народу
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Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал победу команды в 1/4 финала чемпионата России над «Динамо-Урал». Вторая встреча в серии завершилась в пользу белгородцев со счётом 3:2 (23:25, 25:22, 26:28, 25:19, 16:14).

«Хороший матч, на площадке были две заряженные команды. Игра была очень ровной, что видно по близким концовкам. Эта серия оказалась для нас очень тяжёлой. Хотя она и завершилась в двух встречах, где-то нам сопутствовала удача, а где-то помог наш опыт.

Слава богу, у нас есть Чжан! Дай бог здоровья китайскому народу, что он играет за нас. Рад, что победили. Многое можно сказать про эту игру, но важно, что мы проходим дальше и наш путь продолжается. Спасибо Уфе и нашей команде за такой матч в нашей жизни», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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