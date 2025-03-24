«Динамо-ЛО» обыграло московское «Динамо» в первом матче четвертьфинала Суперлиги

Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» обыграл представителей московского «Динамо» в первом матче четвертьфинала Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:1 (27:29, 25:21, 25:22, 29:27).

Ответная встреча состоится в четверг, 27 марта, не ранее 19:00 мск.

Ранее в полуфинал вышли казанский «Зенит», «Белогорье» из «Белгорода», а также «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.