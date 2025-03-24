«Динамо-ЛО» обыграло московское «Динамо» в первом матче четвертьфинала Суперлиги
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Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» обыграл представителей московского «Динамо» в первом матче четвертьфинала Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:1 (27:29, 25:21, 25:22, 29:27).
Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
24 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
Ответная встреча состоится в четверг, 27 марта, не ранее 19:00 мск.
Ранее в полуфинал вышли казанский «Зенит», «Белогорье» из «Белгорода», а также «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.
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