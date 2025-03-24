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«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» во втором полуфинальном матче Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» во втором полуфинальном матче Суперлиги
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Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» (Казань) обыграл «Заречье-Одинцово» (Московская область) во второй полуфинальной встрече Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:1 (25:20, 25:20, 25:27, 25:13).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
24 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Борисова, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина

Первый матч завершился со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:13) в пользу «Динамо-Ак Барс». Третья игра состоится в пятницу, 28 марта и начнётся не ранее 19:00 мск.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стало «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 встреч.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября 2024 года и завершился 16 марта 2025 года. В турнире принимали участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

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