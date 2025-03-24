Женская Суперлига: результаты игрового дня 24 марта

Сегодня, 24 марта, состоялся полуфинальный матч женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала. Результаты 24 марта:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:20, 25:20, 25:27, 25:13).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стало «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября 2024 года и завершился 16 марта 2025 года. В турнире принимали участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».