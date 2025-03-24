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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 24 марта

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 24 марта
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Сегодня, 24 марта, прошёл один матч 1/4 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/4 финала. Результаты 24 марта:

  • «Динамо ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (27:29, 25:21, 25:22, 29:27).

Ранее в полуфинал вышли казанский «Зенит», «Белогорье» из «Белгорода», а также «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.

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