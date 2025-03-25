«Новара» Толок проиграла в первом матче полуфинала чемпионата Италии

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Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, со счётом 0:3 (17:25, 16:25, 13:25) уступил лидеру предварительного этапа «Имоко Конельяно» в первом матче полуфинала чемпионата Италии. Встреча прошла на домашней площадке соперниц россиянок.

Российская доигровщица Татьяна Толок принесла команде шесть очков. Диагональная Вита Акимова была заявлена в качестве либеро, но на площадку не вышла.

Второй матч между «Новарой» и «Имоко Конельяно» состоится 29 марта.

В параллельном матче за выход в полуфинал «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, проиграл «Веро Воллей» со счётом 0:3 (19:25, 22:25, 21:25). Котикова в заявке отсутствовала, а Антропова набрала 17 очков.