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Калининградский «Локомотив» обыграл «Ленинградку» и сравнял счёт в полуфинале Суперлиги

Калининградский «Локомотив» обыграл «Ленинградку» и сравнял счёт в полуфинале Суперлиги
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В Калининграде завершился второй матч полуфинальной серии женской волейбольной Суперлиги, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение «Ленинградке» со счётом 3-0 (29:27, 25:18, 25:23). Первый матч серии остался за командой из Санкт-Петербурга (3-2).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Парубец, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Третий матч данного противостояния пройдёт 29 марта в Санкт-Петербурге. Серия играется до трёх побед.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября 2024 года и завершился 16 марта 2025 года. В соревновании приняли участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом женской Суперлиги является казанское «Динамо-Ак Барс».

Сетка плей-офф женской Суперлиги
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