Калининградский «Локомотив» обыграл «Ленинградку» и сравнял счёт в полуфинале Суперлиги

В Калининграде завершился второй матч полуфинальной серии женской волейбольной Суперлиги, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение «Ленинградке» со счётом 3-0 (29:27, 25:18, 25:23). Первый матч серии остался за командой из Санкт-Петербурга (3-2).

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Третий матч данного противостояния пройдёт 29 марта в Санкт-Петербурге. Серия играется до трёх побед.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября 2024 года и завершился 16 марта 2025 года. В соревновании приняли участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом женской Суперлиги является казанское «Динамо-Ак Барс».