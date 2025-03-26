«Разозлились и наказали». Либеро «Локомотива» — о победе над «Ленинградкой»

Либеро калининградского «Локомотива» Ольга Костюкевич прокомментировала победу команды над «Ленинградкой» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (29:27, 25:18, 25:23). Напомним, в первом матче калининградки уступили спортсменкам из Санкт-Петербурга со счётом 2:3 (22:25, 25:19, 27:29, 25:15, 14:16).

«Нам нужно было реабилитироваться во второй игре, потому что после первой была полная опустошённость. И только на злости, на концентрации, неважно какой мяч, потому что всё могло перевернуться.

Да, первая партия стала определяющей. Переломный момент такой был, но мы перебороли, пересилили себя, перетерпели. Концовку дожали. Это очень важно было.

Травма Леры заставила сконцентрироваться. Конечно, удар был. Однако дополнительно разозлились и наказали за это.

Сейчас настрой боевой. Будем думать в первую очередь сначала о первом матче, но готовы показать свой максимум. Надо забирать серию», — сказала Костюкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.