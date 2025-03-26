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«Мы сами виноваты». Кашин — о поражении «Ленинградки» в матче с «Локомотивом»

«Мы сами виноваты». Кашин — о поражении «Ленинградки» в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение команды во втором матче полуфинальной серии с «Локомотивом». Встреча на домашней площадке калининградок завершилась со счётом 0:3 (27:29, 18:25, 23:25).

«Мы сами виноваты в том, что не смогли взять первый сет. Наделали ошибок в концовке. К сожалению, стабильно играть мы пока не можем.

Пусть уступили 0:3, но счёт в партиях был 29:27, 25:23. В третьем сете вроде стало получаться, однако случился очень неприятный эпизод с травмой Валерии Зайцевой. Лере, моему самому любимому игроку в команде соперников, желаем только здоровья. Извиняемся, что так получилось. Ситуация оказала большое влияние и на наших игроков. Они немного выключились. Вообще, две хорошие игры получились. Хороший зал и хорошие болельщики. Мы постараемся хорошо сыграть в Санкт-Петербурге и там решить все вопросы», — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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