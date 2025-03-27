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«Динамо» из Ленинградской области впервые в истории вышло в полуфинал Суперлиги

«Динамо» из Ленинградской области впервые в истории вышло в полуфинал Суперлиги
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В Москве завершился второй матч серии четвертьфинала мужской волейбольной Суперлиги, в котором столичное «Динамо» потерпело поражение от одноклубников из Ленинградской области со счётом 1-3 (22:25, 23:25, 25:21, 20:25).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко

Первый матч серии между этими соперниками закончился с таким же счётом в пользу «Динамо-ЛО». Таким образом, волейболисты из Ленинградской области выиграли серию со счётом 2:0 и впервые в истории вышли в полуфинал Суперлиги.

Соперником «Динамо-ЛО» в 1/2 финала станет «Белогорье», которое в своём противостоянии с таким же счётом оказалось сильнее уфимского клуба «Динамо-Урал». Во втором полуфинале встретятся «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Действующим чемпионом Суперлиги среди мужских команд является «Зенит-Казань».

Турнирная сетка мужской Суперлиги
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