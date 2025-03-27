«Динамо» из Ленинградской области впервые в истории вышло в полуфинал Суперлиги

В Москве завершился второй матч серии четвертьфинала мужской волейбольной Суперлиги, в котором столичное «Динамо» потерпело поражение от одноклубников из Ленинградской области со счётом 1-3 (22:25, 23:25, 25:21, 20:25).

Первый матч серии между этими соперниками закончился с таким же счётом в пользу «Динамо-ЛО». Таким образом, волейболисты из Ленинградской области выиграли серию со счётом 2:0 и впервые в истории вышли в полуфинал Суперлиги.

Соперником «Динамо-ЛО» в 1/2 финала станет «Белогорье», которое в своём противостоянии с таким же счётом оказалось сильнее уфимского клуба «Динамо-Урал». Во втором полуфинале встретятся «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Действующим чемпионом Суперлиги среди мужских команд является «Зенит-Казань».