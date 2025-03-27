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Определились полуфинальные пары в мужском чемпионате России по волейболу

Определились полуфинальные пары в мужском чемпионате России по волейболу
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В чемпионате России по волейболу среди мужских команд PARI Суперлиги-2024/2025 определились полуфинальные пары.

27 марта в Москве завершился второй матч серии четвертьфинала, в котором столичное «Динамо» потерпело поражение от «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счётом 1-3 (22:25, 23:25, 25:21, 20:25).

PARI Суперлиги-2024/2025. Полуфинал:

  • «Зенит-Казань» (первое место в регулярном чемпионате) — «Динамо-ЛО» (6)
  • «Белогорье» (2) — «Зенит СПб» (5)

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).

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