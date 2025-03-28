Брянский ответил, повлияла ли поездка в Дубай на ранний вылет «Динамо» из Суперлиги

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение своей команды в серии 1/4 финала мужской Суперлиги с одноклубниками из Ленинградской области (0-2). Во втором матче серии столичный клуб дома уступил со счётом 1-3 (22:25, 23:25, 25:21, 20:25) и вылетел из розыгрыша.

«Многое не удалось. В первой встрече соперник выглядел посвежее. Сейчас же мы сами в каких-то ситуациях, когда нужно было дожимать соперника, этого не сделали. Как следствие, были наказаны за это. Ошибались в совершенно ненужных ситуациях, не чувствовалось уверенности. Конечно, мы полностью разочарованы. Боролись весь сезон и теперь оказались вне четвёрки сильнейших. Это не то, на что мы рассчитывали.

Повлияло ли участие в турнире в Дубае на результат? Задним числом можно говорить всё что угодно. Возможно, повлияло, возможно, нет. Мы играли неуверенно. Были в роли догоняющих в гостях, позволили себя обойти и почувствовать уверенность, а сейчас мы начали с того, что после поражения в первой игре не имели права на ошибку. Всё что угодно могло повлиять. Возможно, и повлияло», — приводит слова Брянского официальный сайт «Динамо».

Напомним, 20 марта бело-голубые одержали победу на международном турнире NAS Sports Tournament в Дубае (ОАЭ).