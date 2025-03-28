Женская Суперлига: расписание игрового дня 28 марта

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Сегодня, 28 марта, состоится очередная полуфинальная игра женской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала (время — московское), третий матч:

19:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Победителем предварительного этапа в сезоне-2024/2025 стало «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября 2024 года и завершился 16 марта 2025 года. В турнире принимали участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».