«Новара» Толок и Акимовой одержала победу в первом матче финала Кубка ЕКВ

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу в первом матче финальной серии Кубка ЕКВ – второго по значимости европейского турнира после Лиги чемпионов. Встреча с румынским клубом «Альба Блаж» завершилась со счётом 3:1 (25:12, 25:20, 20:25, 25:17) в пользу итальянок – хозяек площадки.

Толок принесла команде 22 очка, Акимова была заявлена в качестве второго либеро и на площадку не вышла.

Второй матч между финалистами назначен на 1 апреля и пройдёт на домашней площадке румынок.

Напомним, в прошлом сезоне «Новара» стала обладателем Кубка Вызова.