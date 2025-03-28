Волейболистка Храбрая: на сегодняшний момент есть много сборных сильнее, чем Россия

Блокирующая краснодарского «Динамо» Юлия Храбрая поделилась мнением о возможном возвращении сборной России к международным турнирам.

«Первый и немаловажный момент – нам нужно для начала вернуться туда. Никто не говорит ни о каких победах, потому что будет очень тяжело. Я думаю, все смотрят европейские соревнования, те же Олимпийские игры, и понимают, что сейчас уровень сборных максимально высокий. У нас много молодёжи за рубежом играет. И я вот мысленно собирала сборную России и представляла, смогут ли они обыграть вообще кого-то из сильнейших в данный момент или, наоборот, всех победят. Поэтому первоначально нужно посмотреть, в каких мы кондициях и силах и с кем сможем конкурировать.

Сейчас много перспективных молодых игроков на каждое место. Конкуренция будет огромная за место в составе, как только мы вернёмся на международную арену. Насколько такая сборная будет сильная, это уже другой вопрос. Мы поймём это только со временем. На сегодняшний момент есть много сборных сильнее, чем мы. Думаю, многие с этим согласятся», — сказала Храбрая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.