«На первых тренировках мяч не падал». Юлия Храбрая — о смене тренера «Динамо» Краснодар

Блокирующая краснодарского «Динамо» Юлия Храбрая рассказала, как команда восприняла смену тренера по ходу сезона. Алексей Бабешин возглавил команду вместо Павла Забуслаева.

«Думаю, любой спортсмен скажет, что это к лучшему, в каком бы виде спорта это ни произошло. Потому что все хотят верить в то, что, когда происходят какие-либо изменения, это только на пользу. Но, опять же, каждый тренер, когда приходит, видит всё по-своему: игроков, систему игры, тренировочный процесс. У всех наставников разное видение. Однако в нашем случае смена, пусть даже и в такой ситуации, пошла на пользу. Мы стали даже по-другому работать на тренировках. Это максимально положительно для всех.

Это никакая не психология, а, скорее всего, какой-то внутренний подъём. Каждый начинает стараться. И на первых тренировках, когда Алексей Андреевич только пришёл, у нас даже мяч не падал. Хотя обычно залетало всё: нелепые скидки, простые мячи. А тут реально забыли, что у нас могут падать мячи. За этим было очень приятно наблюдать», — сказала Храбрая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.