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«На первых тренировках мяч не падал». Юлия Храбрая — о смене тренера «Динамо» Краснодар

«На первых тренировках мяч не падал». Юлия Храбрая — о смене тренера «Динамо» Краснодар
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Блокирующая краснодарского «Динамо» Юлия Храбрая рассказала, как команда восприняла смену тренера по ходу сезона. Алексей Бабешин возглавил команду вместо Павла Забуслаева.

«Думаю, любой спортсмен скажет, что это к лучшему, в каком бы виде спорта это ни произошло. Потому что все хотят верить в то, что, когда происходят какие-либо изменения, это только на пользу. Но, опять же, каждый тренер, когда приходит, видит всё по-своему: игроков, систему игры, тренировочный процесс. У всех наставников разное видение. Однако в нашем случае смена, пусть даже и в такой ситуации, пошла на пользу. Мы стали даже по-другому работать на тренировках. Это максимально положительно для всех.

Это никакая не психология, а, скорее всего, какой-то внутренний подъём. Каждый начинает стараться. И на первых тренировках, когда Алексей Андреевич только пришёл, у нас даже мяч не падал. Хотя обычно залетало всё: нелепые скидки, простые мячи. А тут реально забыли, что у нас могут падать мячи. За этим было очень приятно наблюдать», — сказала Храбрая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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