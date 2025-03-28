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«Родные говорят, что я всегда была храброй». Юлия Храбрая рассказала о смене фамилии

«Родные говорят, что я всегда была храброй». Юлия Храбрая рассказала о смене фамилии
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Блокирующая краснодарского «Динамо» Юлия Храбрая рассказала о смене фамилии после замужества.

«Твоя фамилия – это как то место, где ты родилась. Я очень люблю путешествовать и уважительно отношусь ко всем городам. Но тот город, где я родилась — его нет нигде больше на Земле. Нет такого места больше — ни похожего, ни примерного. Мне даже там лучше, чем на море. Так же и фамилия, которую дают тебе родители. Это ценно, особенно когда ты ещё понимаешь, что она редкая и сильная. Почти созвучна со словом «скала».

Однако бывают в жизни исключения, как и моя новая фамилия. И все родные мне люди говорят, что я всегда была храброй. А теперь ещё и на бумаге Храбрая. Настолько она мне тоже подходит. Но в душе я всё равно та же Юлька Подскальная, которую все знают (улыбается)», — сказала Храбрая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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