Доигровщик московского «Динамо» высказался о неожиданном вылете из розыгрыша Суперлиги

Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан прокомментировал поражение своей команды в серии 1/4 финала мужской Суперлиги с одноклубниками из Ленинградской области (0-2). Во втором матче серии столичный клуб дома уступил со счётом 1:3 (22:25, 23:25, 25:21, 20:25) и вылетел из розыгрыша.

«Тяжёлое состояние. Прежде всего моральное. Давно такого не случалось с «Динамо». Хотел бы извиниться перед болельщиками. Спасибо им за поддержку в сезоне. Не получилось буквально всё. Не выдержали натиска и настроя соперника, не навязали свою игру и, как результат, постоянно догоняли их. По ощущениям мы были сильнее в приёме, на блоке прихватили, но в целом не реализовывали свои моменты, особенно это касалось доигровок, брейков. Когда нужно было оторваться от соперника – мы не справились. Сказался ли на результате турнир в Дубае? Я думаю, что наша игра прежде всего сказалась на результате», — приводит слова Дениса Богдана пресс-служба московского «Динамо».

Напомним, 20 марта бело-голубые одержали победу на международном турнире NAS Sports Tournament в Дубае (ОАЭ).