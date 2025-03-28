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Тренер «Динамо-ЛО» высказался о выходе команды в полуфинал мужской Суперлиги

Тренер «Динамо-ЛО» высказался о выходе команды в полуфинал мужской Суперлиги
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Старший тренер ВК «Динамо-ЛО» Антон Асташенков прокомментировал первый в истории клуба выход в полуфинал Суперлиги. Волейболисты из Ленинградской области выиграли серию у московского «Динамо» со счётом 2-0.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко

«У нас в этом противостоянии был шанс, и мы им воспользовались. Спасибо команде, тренерскому штабу, болельщикам, которые были в Сосновом Бору, всем, кто поддерживал команду – это наша общая победа. Сильнее не тот, кто на бумаге, а тот, кто сильнее духом и бьётся до конца. У нас были моменты, мы бились до конца. Это дало нам крылья за спиной, и мы пошли вперёд», — приводит слова Асташенкова пресс-служба ВФВ.

Соперником «Динамо-ЛО» в 1/2 финала станет «Зенит-Казань», который в своём противостоянии с таким же счётом оказался сильнее «Кузбасса». Во втором полуфинале встретятся «Белогорье» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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