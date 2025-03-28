Тренер «Динамо-ЛО» высказался о выходе команды в полуфинал мужской Суперлиги

Старший тренер ВК «Динамо-ЛО» Антон Асташенков прокомментировал первый в истории клуба выход в полуфинал Суперлиги. Волейболисты из Ленинградской области выиграли серию у московского «Динамо» со счётом 2-0.

«У нас в этом противостоянии был шанс, и мы им воспользовались. Спасибо команде, тренерскому штабу, болельщикам, которые были в Сосновом Бору, всем, кто поддерживал команду – это наша общая победа. Сильнее не тот, кто на бумаге, а тот, кто сильнее духом и бьётся до конца. У нас были моменты, мы бились до конца. Это дало нам крылья за спиной, и мы пошли вперёд», — приводит слова Асташенкова пресс-служба ВФВ.

Соперником «Динамо-ЛО» в 1/2 финала станет «Зенит-Казань», который в своём противостоянии с таким же счётом оказался сильнее «Кузбасса». Во втором полуфинале встретятся «Белогорье» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.