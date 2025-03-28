Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Динамо-Ак Барс» вышло в финал чемпионата России, обыграв «Заречье-Одинцово»

«Динамо-Ак Барс» вышло в финал чемпионата России, обыграв «Заречье-Одинцово»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 марта, женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани в третьем матче полуфинала женской PARI Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей «Заречья-Одинцово» из Московской области со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 25:20). Счёт в серии 3-0 в пользу казанских волейболисток.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 3-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Дворникова, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Борисова, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

В финале «Динамо-Ак Барс» сразится против победителя в серии «Локомотив» (Калининград) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стало казанское «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android