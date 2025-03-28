«Динамо-Ак Барс» вышло в финал чемпионата России, обыграв «Заречье-Одинцово»

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Сегодня, 28 марта, женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани в третьем матче полуфинала женской PARI Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей «Заречья-Одинцово» из Московской области со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 25:20). Счёт в серии 3-0 в пользу казанских волейболисток.

В финале «Динамо-Ак Барс» сразится против победителя в серии «Локомотив» (Калининград) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стало казанское «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».