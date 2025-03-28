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Женская Суперлига: результаты игрового дня 28 марта

Женская Суперлига: результаты игрового дня 28 марта
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Сегодня, 28 марта, состоялся полуфинальный матч женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала. Результаты 28 марта:

  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:23, 25:21, 25:20).

Счёт в серии 3-0 в пользу казанских волейболисток. В финале «Динамо-Ак Барс» сразится против победителя в серии «Локомотив» (Калининград) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стало «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября 2024 года и завершился 16 марта 2025 года. В турнире принимали участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

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