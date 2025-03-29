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Объявлена символическая сборная четвертьфинала Суперлиги среди мужчин

Объявлена символическая сборная четвертьфинала Суперлиги среди мужчин
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Стала известна символическая сборная четвертьфинальных матчей волейбольной PARI Суперлиги среди мужчин.

На позициях блокирующего отметились Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива» и Дмитрий Коленковский из «Динамо М». Лучшими доигровщиками признаны Сэм Деру из казанского «Зенита» и Чжан Цзининь из «Белогорья». Также в состав попали либеро Владимир Шишкин из «Динамо М», связующий Дмитрий Ковалёв и диагональный Владислав Бабкевич (оба — «Зенит СПб»).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).

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