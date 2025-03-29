«Ленинградка» обыграла калининградский «Локомотив» в третьем матче 1/2 финала Суперлиги

Волейбольный клуб «Ленинградка» обыграл калининградский «Локомотив» в третьем матче 1/2 финала женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:23, 26:24, 25:20).

Первый матч серии остался за командой из Санкт-Петербурга (3-2). Второй — за «Локомотивом» (3-0). Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Ленинградки».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября 2024 года и завершился 16 марта 2025 года. В соревновании приняли участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом женской Суперлиги является казанское «Динамо-Ак Барс».