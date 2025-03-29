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«Ленинградка» обыграла калининградский «Локомотив» в третьем матче 1/2 финала Суперлиги

«Ленинградка» обыграла калининградский «Локомотив» в третьем матче 1/2 финала Суперлиги
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Волейбольный клуб «Ленинградка» обыграл калининградский «Локомотив» в третьем матче 1/2 финала женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:23, 26:24, 25:20).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 3-й матч
29 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Локомотив К
Калининградская область
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Озерова, Перова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Парубец, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

Первый матч серии остался за командой из Санкт-Петербурга (3-2). Второй — за «Локомотивом» (3-0). Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Ленинградки».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября 2024 года и завершился 16 марта 2025 года. В соревновании приняли участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом женской Суперлиги является казанское «Динамо-Ак Барс».

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