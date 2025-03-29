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Женская Суперлига: результаты полуфинальных матчей 29 марта

Женская Суперлига: результаты полуфинальных матчей 29 марта
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Сегодня, 29 марта, состоялся полуфинальный матч женской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала. Результаты 29 марта:

  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:0 (25:23, 26:24, 25:20).

Счёт в серии после трёх матчей — 2-1 в пользу «Ленинградки».

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне — 2024/2025 стало казанское «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

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