Воронков прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ленинградки» в полуфинале Суперлиги

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Андрей Воронков прокомментировал поражение команды от «Ленинградки» в третьем матче 1/2 финала женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:23, 26:24, 25:20).

«Мы допустили слишком много несвойственных нам в нападении ошибок, что мешало нам доминировать. Были замены, они работали в тренировочном процессе, но в игре не принесли желаемого результата. Будем разбирать игру, анализировать. Но многое будет зависеть от того, с каким настроем выйдем на матч. И чтобы ошибки, даже если они будут, не выбивали бы нас из колеи», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Локомотива».

Первый матч серии остался за командой из Санкт-Петербурга (3-2). Второй — за «Локомотивом» (3-0). Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Ленинградки».