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Тренер «Ленинградки» оценил победу над «Локомотивом» в полуфинале Суперлиги

Тренер «Ленинградки» оценил победу над «Локомотивом» в полуфинале Суперлиги
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Главный тренер волейбольного клуба «Ленинградка» (Санкт-Петербург) Александр Кашин высказался о победе над калининградским «Локомотивом» в третьем матче 1/2 финала женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:23, 26:24, 25:20).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 3-й матч
29 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Локомотив К
Калининградская область
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Озерова, Перова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Парубец, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

«Легче играть, конечно, когда у тебя за плечами две победы. Мы могли, но, к сожалению, не получилось. Стараемся. Я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Сегодня был весь зал с нами. А ещё хочу сказать спасибо моей первой команде. Сегодня почти все игроки того состава присутствовали на матче. Лена Созина, Юлия Андрушко, Эля Мерлина, Ира Бестужева и Наталья Белоусова. Пользуясь случаем, хочу принести извинения. Я за свою волейбольную жизнь совершил один плохой поступок. В своё время, в мой первый год, уволил Иру Бестужеву. Был молодой и глупый. Извиняюсь перед ней и очень рад, что она пришла поболеть за нас.

Сегодня на игре была борьба характеров. Если вы заметили, у нас создают угрозу в атаке все игроки. У «Локомотива» немного другая игра. Но ещё ничего не сыграно. Послезавтра будет очень тяжёлый матч. Мы очень надеемся. Каждый матч нам надо играть на пределе. Показывать свою лучшую игру и стараться не совершать ошибок. Сегодня их было очень много, особенно по местам расположения в защите. Но в то же время сегодня очень качественно сыграли в атаке и сделали то, что тренерский штаб просил сделать и в первом, и во втором матче. Наконец девочки начали это выполнять. Посмотрим. По крайней мере, я думаю, зрителям не будет скучно», — приводит слова Кашина пресс-служба «Локомотива».

Первый матч серии остался за командой из Санкт-Петербурга (3-2). Второй — за «Локомотивом» (3-0). Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Ленинградки».

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