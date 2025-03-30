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«Новара» прервала 50-матчевую победную серию «Конельяно», россиянка Толок — MVP

«Новара» прервала 50-матчевую победную серию «Конельяно», россиянка Толок — MVP
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В Италии завершился второй матч полуфинальной серии между «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, и возглавляющим турнирную таблицу предварительного этапа «Имоко Конельяно». «Новара» со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:23) одержала победу над соперницами, прервав беспроигрышную серию «Конельяно», состоящую из 50 матчей.

Российская доигровщица Татьяна Толок стала самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков. Она же была признана MVP матча. Российская диагональная Вита Акимова была заявлена в качестве второго либеро, но на площадку не вышла.

Напомним, в первом матче полуфинальной серии «Новара» уступила «Имоко Конельяно» со счётом 0:3 (17:25, 16:25, 13:25). После второго матча счёт в серии до трёх побед сравнялся – 1-1. Третий матч состоится 6 апреля, четвёртый – 9 апреля.

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