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«Бабкевич отшибал все пальцы». Либеро «Белогорья» оценил соперника в полуфинале ЧР

«Бабкевич отшибал все пальцы». Либеро «Белогорья» оценил соперника в полуфинале ЧР
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Либеро «Белогорья» Валентин Голубев оценил соперника, с которым предстоит сыграть в полуфинале чемпионата России. На этом этапе белгородские спортсмены встретятся с санкт-петербургским «Зенитом».

«Зенит» — физически сильная команда. Основной ударной мощью является Влад Бабкевич, который первые два сета может просто ходить по верхам за счёт физики. В последней нашей игре с ними так и было. В первых партиях Бабкевич отшибал все пальцы, ходил по высоте, только с третьего сета мы начали справляться с ним. Но, помимо него, у «Зенита» есть ещё два сильных края, да и в принципе команда с хорошим блоком. Они схожи с «Динамо». Их основной козырь — подача и блок-защита на высоком уровне», — приводит слова Голубева «Спорт-экспресс».

Первый матч между командами назначен на 3 апреля, второй – на 5 апреля, третий – на 8 апреля.

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