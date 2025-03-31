Калининградский «Локомотив» сравнял счёт серии с «Ленинградкой» в полуфинале Суперлиги
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Волейболистки калининградского «Локомотива» на выезде одержали уверенную победу над «Ленинградкой» (Санкт-Петербург) в четвёртом матче полуфинальной серии чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:13, 25:18) в пользу «Локомотива» К.
Таким образом, подопечные Андрея Воронкова сравняли счёт в полуфинальной серии (2-2). Решающий матч за выход в финал пройдёт в Калининграде.
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 4-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Волейбол. Женщины. Чемпионат России, Суперлига, сезон-2024/2025. Полуфинал. Четвёртый матч:
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (21:25, 13:25, 18:25).
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