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Ольга Костюкевич: чувствовалось, что в четвёртом матче с «Ленинградкой» будет другая игра

Ольга Костюкевич: чувствовалось, что в четвёртом матче с «Ленинградкой» будет другая игра
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Либеро «Локомотива» Ольга Костюкевич поделилась эмоциями после победы в четвёртом матче полуфинальной серии над «Ленинградкой» (3:0).

«Конечно, волнительно, когда проигрываешь в серии 1-2. Но на кураже сегодня мы вышли. Чувствовалось, что сегодня будет другая игра. И, в принципе, мы её показали.

«Ленинградка» не показала тот волейбол, который они показывали в третьей игре. Удалось выбить их на приёме, да и в атаке они совершили больше ошибок. Да и защищались уже не так, как было в прошлый раз.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 4-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

Наша основная проблема, когда в одной расстановке мы теряем концентрацию и фокус, нужно сразу брать своё. Сразу забивать это очко и идти дальше.

Пауза перед решающей игрой всего день? Мне уже всё равно, если честно. Уже нормально. Тем более что мы все в равных условиях, все устали. Тот, кто сможет в таком состоянии показать хороший волейбол, тот и выйдет победителем», — сказала Костюкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Счёт в полуфинальной серии 2-2. Решающий, пятый матч пройдёт в Калининграде 3 апреля.

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