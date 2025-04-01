«Во всём виноват я». Тренер «Ленинградки» — о поражении в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение команды в четвёртом матче полуфинальной серии против «Локомотива». Встреча завершилась со счётом 0:3 (21:25, 13:25, 18:25).

«Негативные эмоции от нашей игры. Будем считать, что во всём виноват я. Так всегда: выигрывает команда, проигрывает тренер. Девочки ни при чём. Будем считать, что виноват я.

Все проблемы только в голове. Больше проблем нет. Ничего такого отличного от позавчерашнего «Локомотив» сегодня не показал. Будем мы играть — сыграем. У нас вопрос не в «Локомотиве». Это с Челябинском думали, как с Мамедовой решить вопрос. Здесь нам, в принципе, всё понятно. Проблема в нас», — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Пятый, решающий матч в серии за выход в финал чемпионата России состоится 3 апреля, начало в 20:00 по московскому времени.