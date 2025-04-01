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Россиянки Толок и Акимова стали обладательницами Кубка ЕКВ в составе итальянской «Новары»

Россиянки Толок и Акимова стали обладательницами Кубка ЕКВ в составе итальянской «Новары»
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Итальянский клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают россиянки Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу во втором матче финальной серии Кубка ЕКВ и стал обладателем главного трофея турнира.

Первый матч с румынским клубом «Альба Блаж» завершился со счётом 3:1 (25:12, 25:20, 20:25, 25:17) в пользу итальянок. Второй и решающий матч также закончился победой «Новары» со счётом 3:0 (30:28, 25:17, 28:26).

Самым результативным игроком встречи и MVP матча вновь стала российская доигровщица Татьяна Толок. Она принесла команде 22 очка, Акимова была заявлена в качестве второго либеро и на площадку не вышла.

Напомним, в прошлом сезоне «Новара» стала обладателем Кубка Вызова.

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