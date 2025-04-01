Россиянка Татьяна Толок, выступающая за «Новару», признана MVP в двух матчах за четыре дня

22-летняя российская доигровщица Татьяна Толок, выступающая за итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), признана MVP в двух матчах за четыре дня.

29 марта в полуфинале чемпионата Италии «Новара» прервала 50-матчевую победную серию «Имоко Конельяно» — лидера предварительного этапа турнира. Толок стала самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков. Она же была признана MVP матча.

1 апреля «Новара» сыграла в финале Кубка ЕКВ — второго по значимости европейского турнира после Лиги чемпионов, где одержала победу над румынским клубом «Альба Блаж». Россиянка вновь стала самым результативным игроком встречи и MVP матча, набрав 22 очка.