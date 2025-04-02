Мужская Суперлига: расписание игрового дня 2 апреля

Сегодня, 2 апреля, пройдёт первый матч 1/2 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/2 финала (время — московское):

19:00. «Зенит» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Во втором полуфинале встретятся «Белогорье» и санкт-петербургский «Зенит».

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.