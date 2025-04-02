Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Динамо-ЛО» в первом матче полуфинала Суперлиги
Поделиться
Сегодня, 2 апреля, мужской волейбольный клуб «Зенит» из Казани в первом матче полуфинала чемпионата России среди команд PARI Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 25:18).
Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило
Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).
Комментарии
- 2 апреля 2025
-
20:51
-
09:28
- 1 апреля 2025
-
23:05
-
22:49
-
12:48
-
12:08
- 31 марта 2025
-
20:34
-
09:44
- 30 марта 2025
-
19:13
-
18:39
-
16:25
-
16:08
- 29 марта 2025
-
19:46
-
18:46
-
13:30
-
09:33
- 28 марта 2025
-
21:31
-
20:32
-
19:55
-
19:37
-
18:06
-
17:33
-
17:02
-
11:29
-
09:07
-
08:31
-
00:04
- 27 марта 2025
-
22:54
-
21:22
- 26 марта 2025
-
22:31
-
22:24
- 25 марта 2025
-
21:48
-
16:10
-
15:50
-
09:26