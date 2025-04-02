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Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Динамо-ЛО» в первом матче полуфинала Суперлиги

Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Динамо-ЛО» в первом матче полуфинала Суперлиги
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Сегодня, 2 апреля, мужской волейбольный клуб «Зенит» из Казани в первом матче полуфинала чемпионата России среди команд PARI Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 25:18).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).

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