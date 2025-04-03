Вербов — о победе над «Динамо-ЛО»: они в защите творили что-то сумасшедшее

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу подопечных в первом матче полуфинала чемпионата России среди команд PARI Суперлиги-2024/2025. Казанская команда обыграла представителей «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 25:18).

«В первой партии было волнение, особенно на подаче. Этот элемент хорошо показывает состояние команды. Мы старались не смотреть на соперника, но он заставлял обращать на себя внимание. Они в защите творили что-то сумасшедшее. Тяжёлые мячи не просто перебрасывали, но и выигрывали. Они своей игрой заслужили быть в полуфинале, мы очень уважительно к ним относимся. Нам надо поправлять свою игру и быть более спокойными. За счёт хорошего съёма мы по большому счёту сделали результат. Но пришлось попотеть. Мы можем играть лучше. Наш блок и защита не должны позволять сопернику так вольготно себя чувствовать и забивать в тяжёлых ситуациях», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».