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Вербов — о победе над «Динамо-ЛО»: они в защите творили что-то сумасшедшее

Вербов — о победе над «Динамо-ЛО»: они в защите творили что-то сумасшедшее
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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу подопечных в первом матче полуфинала чемпионата России среди команд PARI Суперлиги-2024/2025. Казанская команда обыграла представителей «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 25:18).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило

«В первой партии было волнение, особенно на подаче. Этот элемент хорошо показывает состояние команды. Мы старались не смотреть на соперника, но он заставлял обращать на себя внимание. Они в защите творили что-то сумасшедшее. Тяжёлые мячи не просто перебрасывали, но и выигрывали. Они своей игрой заслужили быть в полуфинале, мы очень уважительно к ним относимся. Нам надо поправлять свою игру и быть более спокойными. За счёт хорошего съёма мы по большому счёту сделали результат. Но пришлось попотеть. Мы можем играть лучше. Наш блок и защита не должны позволять сопернику так вольготно себя чувствовать и забивать в тяжёлых ситуациях», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».

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