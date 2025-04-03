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Женская Суперлига: расписание игрового дня 3 апреля

Женская Суперлига: расписание игрового дня 3 апреля
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Сегодня, 3 апреля, состоится пятый полуфинальный матч женской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала (время московское):

  • 20:00 «Локомотив» (Калининградская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург). 

Счёт в серии после четырёх встреч равный — 2:2.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершился 16 марта 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

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