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Кубинский волейболист Марлон Янт: вообще не понимаю, почему убрали российских спортсменов

Кубинский волейболист Марлон Янт: вообще не понимаю, почему убрали российских спортсменов
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Волейболист санкт-петербургского клуба «Зенит» кубинец Марлон Янт высказался об отстранении российских спортсменов от выступления на международных соревнованиях.

– Хотели бы вы провести матч со сборной России? Кто бы, по вашему мнению, мог одержать победу в таком противостоянии?
– Да, конечно. Для меня это личная история, потому что я бы хотел взять реванш. В 2019 году сборная России довольно легко одержала над нами победу, и мне хотелось бы снова с ней сразиться.

– Вообще, поддерживаете ли вы возвращение российских спортсменов на международную арену? Как относитесь к этому?
– Конечно! Я вообще не понимаю, почему их убрали, политика же не имеет ничего общего со спортом. Но в данном вопросе мы всего лишь зрители, — сказал Янт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Смагаревой.

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