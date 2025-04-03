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Кубинский волейболист Марлон Янт — о русской зиме: она останется в моей памяти надолго

Кубинский волейболист Марлон Янт — о русской зиме: она останется в моей памяти надолго
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Волейболист санкт-петербургского клуба «Зенит» кубинец Марлон Янт отметил необычные погодные условия в России зимой.

– Недавно в интервью вы упоминали, что снег вам совсем не нравится и вы будете серьёзно готовиться к русской зиме. Зима прошла – удалось ли вам адаптироваться?
– Да, я отлично адаптировался. Холод был не таким сильным, как я ожидал, и мне зима в России даже понравилась. Она останется в моей памяти надолго.

– Какой самый запоминающийся момент вашей зимы в России? Пробовали ли вы какие-либо зимние активности? Может, на лыжах катались?
– Нет, я не большой поклонник таких вещей (смеётся), — сказал Янт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Смагаревой.

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