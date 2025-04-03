«Одно блюдо пришлось не по вкусу». Кубинский доигровщик «Зенита» — о русской кухне

Волейболист санкт-петербургского клуба «Зенит» кубинец Марлон Янт рассказал о своём отношении к русской кухне, отметив, что ему понравились почти все блюда. Доигровщик выступает за российский коллектив с 2024 года.

– Знаю, что перед Новым годом вы пробовали традиционную русскую кухню. Что больше всего понравилось?

– Да-да! Мне почти всё понравилось: и блины, и оливье. Единственное, что не пришлось мне по вкусу, – это какое-то кислое блюдо, название которого я не могу вспомнить. Даже не просите вспомнить, что это было (улыбается), — сказал Янт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Смагаревой.