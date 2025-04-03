Кубинец Марлон Янт включил Дмитрия Мусэрского в состав волейбольной сборной мира
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Волейболист санкт-петербургского клуба «Зенит» кубинец Марлон Янт назвал волейболистов, которых включил бы в свой состав сборной мира. Среди них один российский спортсмен — олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский.
«Я бы выбрал в состав следующих игроков: Роберт Ланди, Симон Атис, Дмитрий Мусэрский, Вильфредо Леон, Эрвен Нгапет, Женя Гребенников, Лусиано Де Чекко и Георг Гроцер», — сказал Янт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Смагаревой.
С 2018 года 36-летний Дмитрий Мусэрский играет в Японии — за клуб «Сантори Санбёрдз». Чемпион Японии (2020/21, 2021/22), серебряный (2022/23) и бронзовый (2019/20) призёр чемпионата Японии.
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