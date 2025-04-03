Марлон Янт назвал самого серьёзного игрока в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга

Волейболист санкт-петербургского клуба «Зенит» кубинец Марлон Янт назвал самых весёлого и серьёзного игроков в составе коллектива.

– Кто в «Зените» отвечает за веселье, а кто, наоборот, является самым серьёзным?

– Мне кажется, что я – это тот, кто приносит в команду веселье (смеётся). А самым серьёзным человеком, по моему мнению, является Игорь Клюка, — сказал Янт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Смагаревой.

Кубинский доигровщик Марлон Янт играет за «Зенит» из Санкт-Петербурга с 2024 года. Егор Клюка является волейболистом клуба с 2020 года, он также выступает на позиции доигровщика.