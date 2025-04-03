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Марлон Янт назвал отличия российской волейбольной Суперлиги от европейских чемпионатов

Марлон Янт назвал отличия российской волейбольной Суперлиги от европейских чемпионатов
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Волейболист санкт-петербургского клуба «Зенит» кубинец Марлон Янт заявил, что существует значительная разница между европейскими чемпионатами и российской Суперлигой по волейболу. Спортсмен выступает за «Зенит» с 2024 года.

– Вы бо́льшую часть карьеры провели в европейских чемпионатах. Чувствуется ли разница между ними и российским чемпионатом?
– Да, есть разница. Во-первых, в выездных играх и перелётах – здесь дорога занимает намного больше времени. А ещё – в самой игре. Здесь физическая подготовка имеет гораздо более высокое значение, — сказал Янт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Смагаревой.

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